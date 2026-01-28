28日発売の「週刊少年マガジン」9号に『カッコウの許嫁』祝6周年＆最終章開幕を記念した超豪華プレゼント企画が掲載された。原作者・吉河美希のイラストを使用した特製プニプニシールで、神秘の島屋久島で始まる最終章への期待がさらに高まるプレゼント企画となっている。【画像】過激な衣装！公開された『カッコウの許嫁』新イラストまた、巻頭カラーはヒロインたちの過激な水着イラストを見ることができる。週刊少年マガジ