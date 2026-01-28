2024年4月から放送されたNHKの連続テレビ小説『虎に翼』が、完全オリジナルストーリーで劇場映画化されることが発表された。俳優の伊藤沙莉が主演を務め、日本中を魅了した話題作が、2027年にスクリーンへと帰ってくる。“朝ドラ”の映画化は27年ぶり。主演続投は史上初となる。【画像】連続テレビ小説『虎に翼』メインカット『虎に翼』は、日本初の女性弁護士で後に女性初の判事・裁判所長にもなった三淵嘉子さんをモデルに、