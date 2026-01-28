北朝鮮メディアは「大口径ロケット砲」の発射実験がきのう行われ、金正恩総書記が視察したと報じました。きのう発射した弾道ミサイルを指すとみられ、写真では娘が同行する様子が確認できます。金総書記は「機動性、知能性、命中性が更新された」とし、近く開かれるとみられる朝鮮労働党の党大会で「核抑止力を一層強化するための次の段階の構想を明らかにする」と表明しました。