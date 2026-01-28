■第22回男子ハンドボールアジア選手権準決勝（日本時間27日、クウェート）9月開幕アジア大会（愛知・名古屋）競技スケジュールを発表41競技、461種目が実施32年ぶりの日本開催2年に1度開催される男子ハンドボールのアジア選手権。準決勝が行われ日本は25ー35でバーレーンに敗れ、2大会連続の決勝進出はならなかった。前回大会準優勝の日本は、1979年以来47年ぶりの優勝を目指したが3位決定戦へ。29日に地元クウェートと対