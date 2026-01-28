7人組グループ・なにわ男子が、スギ薬局の創業50周年のアンバサダーに就任し、新TVCMを2月2日から順次全国で放映する。新CMでは、同店のこれまでの感謝と買い物の楽しさや公式アプリのお得感を「○○スギ！」というフレーズで表現。メンバーの個性あふれる○○“スギ”に合わせた表情や、買い物を楽しんでいる様子が見どころに。また、就任を記念して、なにわ男子の新曲「スキスギ」がCMソングに採用された。【動画】新曲「スキ