オランダの中道リベラル「民主66」を率いるイェッテン党首＝2025年10月30日、ハーグ（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】昨年10月のオランダ下院選で第1党となった中道リベラルの「民主66」と中道右派の自由民主党（VVD）、キリスト教民主勢力（CDA）は27日、連立内閣樹立で合意した。民主66のイェッテン党首（38）が同国史上最年少の首相に就く見通しとなった。地元メディアが報じた。新政権は2月中旬にも発足する見通し。