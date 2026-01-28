トランプ大統領の妻、メラニア氏＝2025年12月1日/Andrew Harnik/Getty Images（CNN）移民捜査官による米市民2人の射殺事件をめぐりミネソタ州ミネアポリスで広がる抗議活動を受け、トランプ大統領の妻メラニア氏は27日、国民に団結を呼びかけた。メラニア氏はFOXニュースに「私たちは団結する必要がある。私は団結を呼びかけている。私の夫である大統領が昨日、州知事と市長と素晴らしい電話会談を行い、暴動のない平和を取り戻す