東京・江東区の交差点で28日朝、横断歩道を渡っていた高齢の女性がダンプカーにひき逃げされ死亡しました。午前8時過ぎ、江東区越中島の交差点で「歩行者とダンプの事故」と目撃者から110番通報がありました。警視庁によりますと、ダンプカーが交差点を左折する際、横断歩道を歩いて渡っていた80代の女性をはね、現場から走り去ったということです。はねられた女性は死亡が確認されました。逃走したのは黒いダンプカーで、JR越中島