SNSでは、「実家が東京の時点で勝ち組」といった言葉をよく目にします。上京して働いている地方出身者にとっては、感覚的に肯定してしまう言葉かもしれません。そこで、「実際、どのあたりが有利なのか」をFPの視点から、客観的なデータを使いながら検証・整理してみたいと思います。「実家が東京」は地方出身者と比べて有利?最もわかりやすい差は「住居費」上京して働く場合に、まず直面するのが「住居費」です。首都圏の新築マン