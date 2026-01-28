家庭、友人関係、仕事、趣味など…生活における読者の「お悩み」に寄り添う、さらには解決してくれるかもしれないドラマ、バラエティ、ドキュメンタリー、リアリティショーなど、配信サービスの映像コンテンツを、コラムニストの長谷川朋子が“処方箋”としておすすめする「長谷川朋子のエンタメ処方箋」。第7回は、「更年期の怒り」という切実なお悩みに、Netflix版ドラマ『阿修羅のごとく』を処方します。Netflixシリーズ『阿修