日立グローバルライフソリューションズは、約0.8気圧の真空環境と約-1℃の氷温で食品の鮮度を長持ちさせる「真空氷温ルーム」を新たに採用した冷蔵庫｢まんなか冷凍 HZC タイプ｣2 機種（定格内容積 617L・540L）を2026年2月下旬から発売します。価格はオープンで、想定実売価格は617Lモデル「R-HZC62Y」が47万円前後、540Lモデル「R-HZC54Y」が42万円前後。 ↑「まんなか冷凍 HZC タイプ」 約-1℃の氷温と真空でラップなしで