【モデルプレス＝2026/01/28】女優の上白石萌歌が1月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。姉で女優の上白石萌音との幼少期の写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】美人女優姉妹「小さい頃からそっくり」幼少期2ショット◆上白石萌歌、姉・上白石萌音の誕生日を祝福萌歌は「Happy Birthday」と同日に28歳の誕生日を迎えた萌音を祝福。投稿には2人の幼少期の写真が2枚添えられ、「いつも頼もしく、たおやかな姉上。やさし