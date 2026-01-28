【モデルプレス＝2026/01/28】モデルで女優の鈴木ゆうかのマネージャー公式Instagramが、1月27日に更新された。美しい脚が際立つカレンダーオフショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】29歳女優「スタイル完璧」美脚際立つミニ丈コーデ◆鈴木ゆうか、美脚際立つカレンダーオフショット公開投稿では「2026年もカレンダーのオフショット載せていきます！」「今月はぺろさんとのカット 良い子に撮影してくれました 天才！！」と