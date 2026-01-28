1.トイレ掃除の頻度とやり方を見直す 猫の体はかなり尿を濃縮できるので、おしっこをしたままで長時間放置するとアンモニア臭が強くなります。猫は1日2～3回おしっこをするので、1日2回以上トイレをチェックして、排泄物をこまめに取り除くようにしましょう。 また、ニオイが発生しないようにするには、固まるトイレでもシステムトイレでも、2週間に1回はトイレ本体を丸洗いすることがポイントです。汚れが残らない