昨年話題を呼んだ、コメダ珈琲店と洋菓子ブランド「クラブハリエ」のコラボメニューが再登場です。1月22日（木）の販売初日、張りきって食べてきました。クラブハリエは、滋賀県発祥の「たねや」が手がける、バームクーヘンで知られる洋菓子ブランドです。公式サイトによると、今年の「クラブハリエ監修 ショコラノワール」は、クラブハリエのバームクーヘン生地を練り込んだ「ショコラクッキー」が新たに加わったとのこと。