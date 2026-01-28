衆議院選挙の期日前投票が1月28日から始まりました。福岡市の中央区役所では28日午前8時半から期日前投票所が設けられ、訪れた有権者が1票を投じていました。今回の選挙では、解散から投開票まで16日間と戦後最短となったことなどから、各地で投票所入場整理券が間に合わない事態となっています。■福岡市中央区選挙管理委員会・坂口良宏事務局次長「整理券がなくても、手ぶらで来て宣誓書に記入すれば投票が可能ですので、ぜひ来