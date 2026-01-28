リバプールは現地28日にカラバフと対戦イングランド・プレミアリーグのリバプールは、現地時間1月28日にUEFAチャンピオンズリーグのグループステージ最終戦でカラバフ（アゼルバイジャン）と対戦する。そのゲームに日本代表MF遠藤航のセンターバック起用が浮上しているという。リバプールはCLのグループ7試合を終え通過ライン内の4位につけている。そのため、勝利を収めることができれば他会場の結果に関係なく16強以降の戦い