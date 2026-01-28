阪神の新外国人、ダウリ・モレッタ投手＝前パイレーツ＝が２８日、兵庫・西宮市内の球団施設で入団会見を行った。新助っ人はハイブランドのゴージャスなサングラスをかけ、会見場に登場。着席するとサングラスを外して笑みをこぼし、「オハヨウゴザイマス」と日本語であいさつした。「日本の伝統のある球団に来られたことをとてもうれしく思いますし、感謝しています」と喜んだ。リリーフで期待の右腕。１５０キロ超の直球と