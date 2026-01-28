女優の山口乃々華（２７）が主演するミュージカル「ＳＥＲＩ〜ひとつのいのち２０２６」（２月１９日〜３月１日、東池袋・あうるすぽっと）が、来月から上演される。２２年の初演からの続投に「前回を超えられるように精いっぱいやりたい」と意気込んだ。一方で「再演はプレッシャーもあるけど、期待されるのもうれしい」とも。Ｅ―ｇｉｒｌｓ解散後はミュージカル女優として活躍中だが、きっかけは映画監督からの勧めだったそ