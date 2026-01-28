これまでもこの番組でお伝えしてきた、白馬村の小学校ジャンプ台の話題です。白馬北小学校の5年生が「ジャンプ台直し隊」となって老朽化した校庭ジャンプ台を蘇らせるために奮闘してきました。そのジャンプ台が１月完成し、27日初めて、児童たちがその飛び心地を試しました。「がんばれ～」「いえ～い！」初ジャンプ！1番最初に飛ぶ人は26日、みんなで決めました。一番最初に飛んだ5年生「自分たちで作ったジャンプ台