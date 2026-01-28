Jリーグ2年目のシーズンを迎える高知ユナイテッドSCが1月27日、高知市でキックオフパーティーにのぞみました。高知市のホテルで開かれたキックオフパーティーにはスポンサー企業やサポーターなど約150人が集まりました。Jリーグ初参戦の昨シーズン、18位ながらもJ3残留を決めた高知ユナイテッドSCは選手の半数以上が入れ替わり、新体制は新加入17人を含む29人