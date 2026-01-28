◆第４０回根岸Ｓ・Ｇ３（２月１日、東京・ダート１４００メートル）追い切り＝１月２８日、美浦トレセン４戦ぶりの７ハロン戦となるバトルクライ（牡７歳、美浦・高木登厩舎、父イスラボニータ）はＷコースで３頭併せ。僚馬２頭を引き連れて道中は余裕のある手応え。最後の直線では力強く末脚を伸ばし、６ハロン８６秒９―１２秒０で３頭がほぼ並んでゴールした。高木調教師は「動きは良かったです。だいぶ気が入ってきました