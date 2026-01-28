台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ（Gong cha）」に、冬にぴったりな期間限定ドリンク「アップルピーチ阿里山 ティーエード」が登場。人気ドリンクにアップルゼリーを合わせた、シャキシャキぷるぷる、甘さ華やぐ、この季節だけの一杯が初登場します☆ ゴンチャ「アップルピーチ阿里山 ティーエード」 価格：630円(税込)発売日：2026年2月5日(木) ※販売終了時期は、各店舗の在庫状況により異なりますサイズ：