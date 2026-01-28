「もうかる仕事がある」などと少年を勧誘し、特殊詐欺をさせたとして、リクルーターとみられる男が逮捕されました。警視庁によりますと、上田達也容疑者は去年、当時16歳の少年らと共謀し、80代の男性に息子を装って電話をかけ、「会社の小切手をなくして至急お金が必要になった」などとウソを言って現金50万円をだまし取った疑いが持たれています。上田容疑者は特殊詐欺グループのリクルーター役とみられ、少年に「1週間で30万も