中国に返還された双子のジャイアントパンダが、四川省のパンダ飼育施設に到着しました。現地時間の28日午前5時ごろ、シャオシャオとレイレイはパンダファンが見守る中、四川省雅安市のジャイアントパンダ保護研究センターに着きました。ファンは「とにかく無事に着いたのでほっとしている。一日も早く検疫を終えて、またみんなに顔を見せてくれるといいな」と話していました。28日未明に成都市の空港に到着したシャオシャオとレイ