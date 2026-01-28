広島の選手会長を務める島内颯太郎投手が２８日、所属する羽月隆太郎内野手（２５）が指定薬物「エトミデート」を使用したとして２７日に逮捕されたことを受け、コメントを発表した。島内選手会長のコメントは以下。「このたび、チームメイトが野球以外の部分で世間を騒がせることとなってしまい、選手を代表する立場として、非常に残念です。関係者の皆さま、そして日頃より応援してくださっているファンの皆さまには、ご