きのう公示された衆議院選挙の期日前投票がきょうから始まりましたが、投票所入場券の配達は、富山県内ほとんどの自治体で間に合っていません。衆議院選挙の期日前投票は、きょうから県内26か所で受け付けが始まりました。このうち、富山市役所1階に設けられた投票所には、朝から有権者が次々と一票を投じていました。一方、投票所入場券の配達は、県内ほとんどの自治体で間に合っていませんが、各選挙管理委員会は入場券がなくて