衆議院選挙について詳しくお伝えする「もっと投票の前に」。各政党の戦略や課題について、フジテレビ政治部・高橋洵記者が分析します。28日は自民党です。高い内閣支持率を背景に、予想外の早期衆議院解散に踏み切った高市首相。国会運営で苦労続きだった少数与党の状況を解消するのが最大の目標です。自民党・高市総裁：不安定な状況で力強く政策を進めることはできない。だから、自民党と日本維新の会、この2つの政党で、なんと