女優で「ニコラ」（新潮社）専属モデルの稲垣来泉（15）が、今日28日発売の雑誌「B.L.T.」3月号（東京ニュース通信社）で新連載「くるみのる」をスタートする。5日に15歳の誕生日を迎えた稲垣だが、4歳から役者としての人生を歩み始め、既にキャリアは10年以上。「くるみのる」は、幼い頃からカメラの前に立ち“お芝居”とともに成長し、ティーン世代からは憧れの存在としても注目され、活躍の場を広げる稲垣が“被写体”としてど