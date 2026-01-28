名古屋の円頓寺商店街にある豊臣秀吉像の首が折られた事件で、警察は器物損壊の疑いで愛媛県警の警部補ら2人を書類送検しました。 【画像を見る】首を折られた豊臣秀吉像 名古屋･西区の円頓寺商店街が約30万円かけて修復 この事件は去年8月、名古屋市西区の円頓寺商店街にある豊臣秀吉像の首が折られていたものです。秀吉像は強化プラスチック製で2013年に設置されました。 警察はきょう器物損壊の疑いで、愛媛県警の男性警部補