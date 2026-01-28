陸上自衛隊は来月（2月）11日から3月9日まで、アメリカ海兵隊との共同訓練を行うと発表しました。アメリカ軍岩国基地では海兵隊と陸上自衛隊のオスプレイが夜間を含めて離着陸を行うとしています。陸上自衛隊とアメリカ海兵隊は共同対処能力の向上を目的に来月11日から共同訓練「アイアンフィスト」を山口県と九州6県のアメリカ軍基地や自衛隊駐屯地で行うとしています。このうち、海兵隊のオスプレイ4機程度と陸上自衛隊のオスプ