根尾は投手として独り立ちを目指している（C）産経新聞社まもなくキャンプイン。各球団ペナント制覇を目指して、各選手もポジション争い含め、し烈な争いが始まっていく。また、助っ人や新人選手含め、伸びしろが注目されている選手もいる。現役時代は日本ハム、阪神で活躍、引退後は阪神ヘッド、中日でも2軍監督、1軍ヘッドコーチを務めた片岡篤史氏が1月27日に、自身のYouTubeチャンネルに「【セリーグ分析2026】今季のダ