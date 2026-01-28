徳之島の山の中で妻の首を絞めて殺害し遺体をその場に遺棄したとして、27日会社員の男(58)が緊急逮捕されました。男は容疑を認めています。殺人と死体遺棄の疑いで緊急逮捕されたのは徳之島町亀津の会社員、豊守人容疑者(58)です。警察によりますと豊容疑者は1月25日から26日までの間に、徳之島町の山の中で妻の初美さん(57)の首を絞めて殺害しその場に遺体を遺棄した疑いがもたれています。26日初美さんの親族が「2日前か