今回の全日本制覇は「張本時代」の幕開けか(C)Getty Images張本美和がとうとう日本の王座についた。過去2大会連続で決勝で敗れていた女王・早田ひなをフルゲームの末に下しての優勝だった。初めて決勝に出た2年前、当時15歳ながらすでに優勝してもおかしくない実力だったが、闘志をむき出しにした早田にストレートで敗れた。世界選手権やパリ五輪で活躍してさらに自信をつけて臨んだ昨年は、コンディションが万全ではない早田