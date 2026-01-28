乗用車が横転し、14歳の女子中学生1人が重体です。きょう午前0時半ごろ、松山市堀江町の国道で乗用車が横転する事故があり、乗っていた14歳から19歳の男女4人が病院に運ばれましたが、このうち14歳の女子中学生が重体です。現場は片側2車線の直線道路で、乗用車は走行中に道路左側の縁石にぶつかって横転したとみられています。警察は、4人のうち誰が運転していたかを含め、事故の状況を調べています。