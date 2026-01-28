きのう公示された衆議院選挙は、きょうから期日前投票が始まりました。“超短期決戦”となる中、有権者はどの党や候補に一票を投じたのでしょうか？きょうから始まった衆院選の期日前投票は、投票日前日の来月7日まで原則、午前8時半から午後8時まで実施されます。期日前投票を終えた有権者「物価高対策ということで、今皆さん世間で論議されているようなテーマのところを重要視して投票しました」「生活する人のために政治をとっ