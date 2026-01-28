28日午前、東京・江東区の交差点でダンプカーが80代の女性をはね、そのまま逃走する死亡ひき逃げ事件がありました。警視庁によりますと、28日午前8時すぎ、江東区越中島の交差点で「歩行者とダンプの事故」と目撃者から110番通報がありました。交差点に進入した黒っぽいダンプカーが左折する際に、横断歩道を歩いていた80代の女性をはね、そのまま逃走したということです。はねられた女性は現場で死亡が確認されました。警視庁は死