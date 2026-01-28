広島東洋カープの羽月隆太郎容疑者が、いわゆる「ゾンビたばこ」を使用した疑いで逮捕された事件で、球団がファンに陳謝しました。この事件は、広島東洋カープの羽月隆太郎容疑者（25）が去年12月、国内で指定薬物エトミデート、いわゆる「ゾンビたばこ」を摂取した疑いで逮捕されたものです。羽月容疑者は「使った覚えはありません」と容疑を否認しています。球団はコメントを発表し、「ファンの皆様に多大なご心配とご迷惑をおか