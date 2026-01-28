ジャイアントパンダの「シャオシャオ」と「レイレイ」が中国の飼育施設に到着しました。明け方にもかかわらず、周辺には日本人の姿もみられました。日本時間のきょう午前2時、ジャイアントパンダの「シャオシャオ」と「レイレイ」を乗せた飛行機が中国に到着しました。その後は、トラックで四川省・雅安の「ジャイアントパンダ保護研究センター」へ向かいます。記者「シャオシャオとレイレイを乗せたトラックが施設周辺に到着しま