◆第３１回シルクロードＳ・Ｇ３（２月１日、京都競馬場・芝１２００メートル）追い切り＝１月２８日、美浦トレセン前走のサンライズＳを勝ってオープン入りを果たしたウインアイオライト（牝６歳、美浦・矢嶋大樹厩舎、父スクリーンヒーロー）が、楽々と動いて仕上がりの良さをアピールした。Ｗコースでの３頭併せで、僚馬２頭を追いかける形から、５ハロン６６秒６―１２秒０を馬なりでマークして最先着を果たした。矢嶋調教