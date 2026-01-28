弥生は1月27日、法人間取引における売掛金未回収リスクを軽減するための保証サービス「ギャランティ for 弥生ユーザー」の提供を開始することを発表した。同サービスではアラームボックスが提供する売掛金保証サービスを、弥生ユーザー向けに提供する。「ギャランティ for 弥生ユーザー」の提供を開始する○サービス提供の背景中小企業や個人事業主は多くの場合、売掛金の未回収というリスクを抱えながら事業を継続している。一方