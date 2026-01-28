ガーミンジャパン（Garmin）は1月27日、同社初のジュニア向けゴルフGPSウォッチ「Approach J1」を発表した。ジュニアゴルファーが楽しくプレーしながらスキルアップできるよう設計したという。2月5日に発売する。価格は47,800円。「Approach J1」キービジュアル同製品は、ジュニアゴルファーの「学び」と「上達」をサポートする機能を搭載。飛距離レベルを5段階（Level 0−4）から設定でき、各ホールのフォワードティーの位置をフ