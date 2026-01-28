『スター・ウォーズ』ルーカスフィルムのキャスリーン・ケネディ前社長が辞職することに伴って、企画の再編が懸念される。ケネディは任期中、いくつもの新作予定を立ち上げたものの、その多くは頓挫、あるいは停滞状態になっている。 そのうちの一つは『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』（2019）の続編となる『スター・ウォーズ／ニュー・ジェダ