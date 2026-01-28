28日朝、石川県かほく市でスリップした車がJR七尾線の踏切内に侵入し、普通列車と衝突する事故がありました。けが人はいませんでした。事故があったのは、石川県かほく市横山のJR七尾線、浅野新道踏切です。警察によりますと、午前8時半ごろ、乗用車が踏切手前でスリップし、金沢駅へ向かっていた普通列車と衝突しました。 乗客：「急に警報が鳴ったら、ゴンってぶつかって、車内は結構、静かで、なんかあったんかなぐらいです