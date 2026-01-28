ガイ・リッチー監督がヘンリー・カヴィル＆ジェイク・ギレンホール＆エイザ・ゴンザレスと再タッグを組む新作アクション映画『イン・ザ・グレイ（原題：In The Grey）』が、2026年4月10日に米公開されることがわかった。米などが伝えている。 リッチーが監督・脚本を手がける『イン・ザ・グレイ』では、世界で暗躍する精鋭工作員の秘密部隊が描かれる。彼らは自動小銃や爆薬の扱いと同じく、権力と影響力