実写版『ヒックとドラゴン』の続編映画『ヒックとドラゴン2（仮題）』の撮影がいよいよ開始されたようだ。アニメシリーズから監督・脚本を手がけるディーン・デュボアが、公式SNSにてカチンコを手に報告した。 「サドルに戻ったぞ！『ヒクドラ2』主要撮影の1日目！冒険が始まる……」