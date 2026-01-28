SDGsの観点から、本来廃棄されるものを再利用する動きが広まっていますが、石川県漁業協同組合でも、画期的なリユースが展開されている模様。活用法を考えた結果、これに落ち着きました。 (@JFishikawaより引用)石川県といえばズワイガニですよね。カニの身や味噌を美味しくいただいた後、その多くが廃棄されてしまう甲羅を、なんと、クリップ入れに活用。斬新すぎて二度見しちゃいました!笑この活用法に、「その手があったか!!」