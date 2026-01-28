27日に公示された衆議院選挙の期日前投票が29日から始まり、石川県内の会場でもさっそく、有権者が1票を投じていました。衆議院議員選挙の期日前投票所は、29日から石川県内100箇所に設置されています。このうち、金沢市役所の投票所では、雪がちらつくなか訪れた有権者が、さっそく投票を済ませていました。有権者は：「(天気が)来週悪いかもしれないし、なってみないとわからない。早めに(投票に)来たほうが楽」また、超短期決戦