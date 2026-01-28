ハイアールジャパンセールスは1月27日、清潔機能と省エネ性を強化したルームエアコン「huu」の2026年モデルとして、ハイグレードモデル「MXシリーズ」とスタンダードモデル「CSシリーズ」を発表した。3月5日より順次発売する。価格はオープンで、店頭予想価格はMXシリーズが90,000円前後〜125,000円前後、CSシリーズが70,000円前後〜110,000円前後。ルームエアコン「huu」（MXシリーズ／CSシリーズ）MXシリーズは、「やさしいエア