【モデルプレス＝2026/01/28】元SKE48の松井珠理奈が1月27日、自身のInstagramを更新。自身の七五三当時と結婚会見時の着物姿を公開した。【写真】新婚の元SKE「笑い方がそのまんま」本人も衝撃の着物姿比較ショット◆松井珠理奈、七五三と結婚会見時の着物姿公開松井は「七五三の時と結婚会見の28歳の私」とコメントし、どちらも着物を着用した七五三の時の白黒写真と結婚会見時のカラー写真を並べたものを公開。「ファンの方が見